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طارق قنديل يكشف نتائج مسحة لاعبي الأهلي قبل مباراة البايرن

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:06 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر كواليس المارد الأحمر قبل مباراة بايرن ميونيخ الاثنين المقبل.

وقال قنديل خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة on: "مسحة كورونا للاعبين الخاصة بمباراة بايرن ميونخ القادمة، جاءت سلبية".

وأشار إلى أن هناك العديد من التفاصيل والاستعدادات لتلك المباراة، وهناك روح وارتفاع كبير في معنويات اللاعبين قبل المباراة.

وأكمل: "طبيعي يكون هناك قلق في المباريات المهمة ومن المتوقع أن يحضر 20 ألف وكلهم إن شاء الله جماهير الأهلي".

وأضاف: "بايرن ميونخ وصل وكان عنده مشكلة واتحلت، وكعادة النادي الأهلي يستعد جيدا ويسعى للفوز، وما نحتاجه هو التوفيق ونتمناها مباراة تليق بالنادي الأهلي واسم النادي الأهلي، وبالنسبة للجمهور لا يتسلم التذكرة قبل عمل مسحة وحصوله على نتيجة".
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