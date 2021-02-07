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الصحة: تخطي الامتحان شرط حصول الطبيب على تصريح مزاولة المهنة

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:26 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، إن الهدف الأساسي من امتحان مزاولة مهنة الطب هو تقييم جميع الأطباء في سنة الامتياز، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية أصبح إجراء امتحان مزاولة مهنة الطب إلزامي على جميع الأطباء في مصر قبل استخراج تصريح مزاولة المهنة.


وأضاف: لن يتمكن أي طبيب من الحصول على تصريح مزاولة المهنة إلا بعد إجراء الامتحان، موضحا أن الامتحان يقام بدورين في العام أحدهما في فبراير والأخر في سبتمبر.

وتابع "كمال" خلال مداخلته الهاتفة ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تواصلت مع الجامعات من أجل الحصول على  بيانات الطلاب، لافتا إلى أن كل الامتحانات أون لاين.

واسترسل: قمنا بإنشاء 4 امتحانات كـ محاكاة للامتحان، والأمر نجح بنسبة 99.9، منوها إلى أن الامتحان لا يختلف عن الامتحانات التي حصل عليها الطلاب خلال سنوات الدراسة، كما أن الامتحان كان موحدا.
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