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عميد معهد بحوث حوض النيل: لقاحات كورونا من أولويات قارة أفريقيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات لدول حوض النيل، إن من أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي هي جائحة كورونا، ومدى تأثيرها على الدول، مؤكدا أن أفريقيا لم تحظى حتى الآن بقدر كبير من اللقاحات الخاصة بكورونا.

واسترسل "غلاب" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": ثاني الأولويات التي تناولها الرئيس السيسي هو تحقيق السلم والأمان داخل الدولة، لأن تواجد الأمن والسلام داخل دول القارة سيساعد في تحقيق الاستثمار ونمو اتفاقية التجارة الحرة.

وأضاف، أن خطاب الرئيس السيسي الأخير تناول 6 نقاط هامة للغاية، مؤكدا أن الإصلاح المؤسسي والإداري يعد خطوة هامة في تحقيق الاستقرار وزيادة الاستثمارات.
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