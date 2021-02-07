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سيارات

5 عادات سيئة تؤدي إلى تلف تيربو السيارة.. احذرها

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:19 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يوجد الكثير من العادات السلبية التي يفعلها السائقون تؤدي إلى تلف التيربو ، وتقلل قوته الحصانية ، وعزم الدوران ، وفي هذا التقرير يوضح موقع "صدى البلد " أسوأ العادات التي يرتكبها السائق .

1-عدم تفقد زيت المحرك ، وترسب الكربون ، خاصة أن نقص الزيت يسبب ضررا للمحرك ، ويتمثل في تراكم رواسب الكربون ، و، وهذا يؤدي إلى الأضرار .


2-عدم إهمال تنظيف فلتر الهواء ، حيث أن اتساخ الفلتر يسمح للاتربة والشوائب العالقة في الجو ، وذلك بالتسرب إلى تيربو السيارة ، وهذا يؤثر بالسلب على أدائه .


3-يجب تسخين المحرك لضمان وصول الزيت إليه بصورة كاملة، أما في حالة برودة المحرك فنجد إن الزيت لن يصل إلى بقية أجزائه كما هو معروف ، ويؤدي ذلك إلى تلف التيربو.

4-ضعف مضخات الزيت ، وهذا نتيجة لحدوث تسريبات كامل أو جزئي في دورات الهواء من داخل محركات السيارة .

5- ظهور بعد التشققات في جدران التيربو ، فمن المعروف أن التيربو يعمل على دفع الهواء إلى داخل المحرك ، حيث أن أي  
تصدعات أو شقوق فان الهواء يتسرب ويضيع.
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