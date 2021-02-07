5 عادات سيئة تؤدي إلى تلف تيربو السيارة.. احذرها

يوجد الكثير من العادات السلبية التي يفعلها السائقون تؤدي إلى تلف التيربو ، وتقلل قوته الحصانية ، وعزم الدوران ، وفي هذا التقرير يوضح موقع "صدى البلد " أسوأ العادات التي يرتكبها السائق .
1-عدم تفقد زيت المحرك ، وترسب الكربون ، خاصة أن نقص الزيت يسبب ضررا للمحرك ، ويتمثل في تراكم رواسب الكربون ، و، وهذا يؤدي إلى الأضرار .
2-عدم إهمال تنظيف فلتر الهواء ، حيث أن اتساخ الفلتر يسمح للاتربة والشوائب العالقة في الجو ، وذلك بالتسرب إلى تيربو السيارة ، وهذا يؤثر بالسلب على أدائه .
3-يجب تسخين المحرك لضمان وصول الزيت إليه بصورة كاملة، أما في حالة برودة المحرك فنجد إن الزيت لن يصل إلى بقية أجزائه كما هو معروف ، ويؤدي ذلك إلى تلف التيربو.
4-ضعف مضخات الزيت ، وهذا نتيجة لحدوث تسريبات كامل أو جزئي في دورات الهواء من داخل محركات السيارة .
5- ظهور بعد التشققات في جدران التيربو ، فمن المعروف أن التيربو يعمل على دفع الهواء إلى داخل المحرك ، حيث أن أي
تصدعات أو شقوق فان الهواء يتسرب ويضيع.
1-عدم تفقد زيت المحرك ، وترسب الكربون ، خاصة أن نقص الزيت يسبب ضررا للمحرك ، ويتمثل في تراكم رواسب الكربون ، و، وهذا يؤدي إلى الأضرار .
2-عدم إهمال تنظيف فلتر الهواء ، حيث أن اتساخ الفلتر يسمح للاتربة والشوائب العالقة في الجو ، وذلك بالتسرب إلى تيربو السيارة ، وهذا يؤثر بالسلب على أدائه .
3-يجب تسخين المحرك لضمان وصول الزيت إليه بصورة كاملة، أما في حالة برودة المحرك فنجد إن الزيت لن يصل إلى بقية أجزائه كما هو معروف ، ويؤدي ذلك إلى تلف التيربو.
4-ضعف مضخات الزيت ، وهذا نتيجة لحدوث تسريبات كامل أو جزئي في دورات الهواء من داخل محركات السيارة .
5- ظهور بعد التشققات في جدران التيربو ، فمن المعروف أن التيربو يعمل على دفع الهواء إلى داخل المحرك ، حيث أن أي
تصدعات أو شقوق فان الهواء يتسرب ويضيع.