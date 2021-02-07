تسريبات جديدة لكاميرات هاتف OnePlus 9 Pro.. فيديو

كشفت تسريبات صورا جديدة لهاتف OnePlus 9 Pro الأغلى سعرا والأفضل إمكانات من سلسلة هواتف التى ستطلقها شركة وان بلس الصينية خلال الأشهر المقبلة، والتى تظهر تعاون الشركة مع العلامة التجارية المعروفة Hasselblad لتصنيع كاميرات الهاتف.





وبحسب موقع PhoneArena فإن الصور تظهر احتواء كاميرات هاتف OnePlus 9 Pro بزووم x 3.3 ، وذلك للكاميرا التليفوتوجرافية التى ستأتى بدقة 12ميجابيكسل مع مستشعر OIS ، حيث سيحتوى الهاتف على 4 كاميرات خلفية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل ذات رؤية فائقة مع فتحة عدسة f / 1.9، ، وكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل ، أما الكاميرا الرابعة فستكون بدقة 12ميجابيكسل أيضا مع فلاش LED.





وسيأتى هاتف OnePlus 9 Pro بشاشة منحنية كبيرة قياس 6.55 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة +FullHD، ونقاء 2400 x 1080 بيكسل، بالإضافة إلى تصنيف IP68 المقاوم للمياه والغبار ، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، مع خيار تحديث أساسي يبلغ 60 هرتز لمن يتطلعون إلى إطالة عمر البطارية قدر الإمكان.









وسيعمل هاتف OnePlus 9 Pro بمعالج Snapdragon 888 الجديد مع مساحة تخزين عبارة عن نسختين 256 و512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11، مع منفذ شحن من نوع USB-C.





ومن المحتمل أن يأتى هاتف OnePlus 9 Pro على بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة بقوة 65 واط قاردة على شحن البطارية خلال 40 دقيقة فقط ، عند شحن البطارية من 0 إلى 100 % .







