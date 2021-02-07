ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:14 ص
كلب
كلب
Advertisements
عزة عاطف
في مشهد مؤلم عرق عجوز في دموع الفرح والحزن لرؤية كلبه بعد حريق التهم منزل عائلته بالكامل وأحرقت باقي الحيوانات، ولم ينج سوى هو والكلب.

انتشر مقطع الفيديو المؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثيرًا التعاطف مع العجوز البريطاني الذي فقد كل ما يملك في لحظة.

نشر قسم مكافحة الحرائق في تشاتانوجا لحظة عودة الكلب إلى صاحبه بعد أن كافح رجال الإطفاء لإنقاذ حياته، وهو الأمر الذي أحيا صاحبه من جديد فعلى الأقل بقي له صديق يشاركه حزنه.

يظهر في المقطع العجوز ويدعى سكوت روس وهو يحتضن الكلب داخل بطانية في فرحة عارمة مليئة بالدموع ويمسك قناع الأكسجين الصغير على وجهه وهو يواسي الكلب المذعور.

وقالوا في بيان منشور على فيسبوك بأنن السكان لم يصابوا بأذى من جراء الحريق الذي دمر "حوالي 60٪" من منازلهم.

للأسف تم العثور على "العديد من الحيوانات الأليفة المتوفاة" بما في ذلك "القطط والكلاب والطيور" أثناء البحث في الركام المتفحم. 

لكنهم تمكنوا من إنقاذ كلب وحيد على قيد الحياة وإنعاشه قبل أن يتمكنوا من لم شمله مع صاحبه ومازال سبب الحريق مجهولا.


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها

بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك