عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو





انتشر مقطع الفيديو المؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثيرًا التعاطف مع العجوز البريطاني الذي فقد كل ما يملك في لحظة.





نشر قسم مكافحة الحرائق في تشاتانوجا لحظة عودة الكلب إلى صاحبه بعد أن كافح رجال الإطفاء لإنقاذ حياته، وهو الأمر الذي أحيا صاحبه من جديد فعلى الأقل بقي له صديق يشاركه حزنه.





يظهر في المقطع العجوز ويدعى سكوت روس وهو يحتضن الكلب داخل بطانية في فرحة عارمة مليئة بالدموع ويمسك قناع الأكسجين الصغير على وجهه وهو يواسي الكلب المذعور.





وقالوا في بيان منشور على فيسبوك بأنن السكان لم يصابوا بأذى من جراء الحريق الذي دمر "حوالي 60٪" من منازلهم.





للأسف تم العثور على "العديد من الحيوانات الأليفة المتوفاة" بما في ذلك "القطط والكلاب والطيور" أثناء البحث في الركام المتفحم.





لكنهم تمكنوا من إنقاذ كلب وحيد على قيد الحياة وإنعاشه قبل أن يتمكنوا من لم شمله مع صاحبه ومازال سبب الحريق مجهولا.









في مشهد مؤلم عرق عجوز في دموع الفرح والحزن لرؤية كلبه بعد حريق التهم منزل عائلته بالكامل وأحرقت باقي الحيوانات، ولم ينج سوى هو والكلب.