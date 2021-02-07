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مندوب مصر بالاتحاد الإفريقي: القيادة السياسية تتعامل مع ملف سد النهضة بدبلوماسية مرنة.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:20 ص
سد النهضة
سد النهضة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أسامة عبد الخالق سفير مصر بإثيوبيا ومندوب مصر الدائم بالاتحاد الأفريقي، إن رئيس الاتحاد الافريقي الجديد زار القاهرة لمدة يوم، وأجرى العديد من اللقاءات وتحدث مع الرئيس السيسي عن أبرز القضايا التي تواجه الاتحاد الإفريقي.

وأضاف عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته أمام الاتحاد الافريقي انه يجب ان تكون افريقيا اكثر تماسكا للتصدي لجائحة كورونا وآثارها .

وأوضح عبدالخالق أن مصر قدمت مساعدات بقيمة 6 ملايين دولار في جائحة كورونا إلى أكثر من 30 دولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتعامل بشكل دبلوماسي مرن فيما يخص ملف سد النهضة.
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