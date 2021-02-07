بسبب الحرمانية.. مجدى أبو عميرة يكشف سر تغيير تتر المال والبنون

كشف المخرج مجدي أبو عميرة لأول مرة سر تغيير تتر مسلسل المال والبنون .



وأوضح "مجدي أبو عميرة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة" ، أنه بعد تسجيل تتر النهاية أبلغه المنتج " ممدوح الليثي" عن اعتراضه حول التتر ، بسبب أنه لا يجب أن يسب الدهر .





وتابع المخرج ، أن تتر المسلسل قبل تغييره كان يسب الدهر ، قائلًا : "دنيا غرورة دنية، زي الحنى الشرنية " .



وأكمل " أبو عميرة " ، أن الشاعر سيد حجاب غير الجملة ولكن على نفس اللحن لكي تكون : " بحلم وأفتح عينيا ، على جنة للإنسانية " .



وأكد أن تغيير تتر النهاية كان بسبب الحرمانية، وتطبيق للحديث الذي ينص على "لا تسب الدهر ،فأنا الدهر " .