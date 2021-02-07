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توك شو

بسبب الحرمانية.. مجدى أبو عميرة يكشف سر تغيير تتر المال والبنون

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:03 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
كشف المخرج مجدي أبو عميرة لأول مرة سر تغيير تتر مسلسل المال والبنون .

وأوضح "مجدي أبو عميرة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة" ، أنه بعد تسجيل تتر النهاية أبلغه المنتج " ممدوح الليثي" عن اعتراضه حول التتر ، بسبب أنه لا يجب أن يسب الدهر .


وتابع المخرج ، أن تتر المسلسل قبل تغييره كان يسب الدهر ، قائلًا : "دنيا غرورة دنية، زي الحنى الشرنية " .

وأكمل " أبو عميرة " ، أن الشاعر سيد حجاب غير الجملة ولكن على نفس اللحن لكي تكون : " بحلم وأفتح عينيا ، على جنة للإنسانية " .

وأكد أن تغيير تتر النهاية كان بسبب الحرمانية، وتطبيق للحديث الذي ينص على "لا تسب الدهر ،فأنا الدهر " .
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