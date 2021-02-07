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رياضة

البابا| ميسي والشيطان.. كيف سيغير عقده الخرافي تاريخ كرة القدم؟

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:54 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أثار تسريب صحيفة "إل موندو" الإسبانية لعقد النجم الأسطوري ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني حالة من الجدل اجتاحت الأوساط الكروية في العالم، فالعقد الذي أبرمه النادي برئاسة المستقيل جوسيب بارتوميو، هو الأغلي في التاريخ الرياضي بقيمة تتجاوز النصف مليار يورو يتقاضاها النجم الأرجنتيني خلال 4 سنوات، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

لم يكن الجدل حول مدى صحة بنود العقد، فالعقد بالفعل صحيح ولم ينف أي طرف ذلك، سواء النادي أو اللاعب أو الإدارة المستقيلة، لكن كان الجدل أثير بسبب الديون التي تغرق النادي الكتالوني ومدى أحقية لاعب أيا كانت مهاراته وإمكانياته في تقاضي مبالغ تعادل قيمة دوريات بأكملها، وهو ما يشير إلى أن تأثير العقد سيمتد إلى خارج أسوار برشلونة ليؤثر على الكرة العالمية ككل، خاصة في الدوريات الخمس الكبرى، الليجا الإسبانية والكالتشيو الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني وأخيرا الفرنسي.

يناقش برنامج "البابا" المذاع عبر حسابات موقع "صدى البلد" على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تأثير عقد ميسي المسرب على تاريخ كرة القدم خلال السنوات المقبلة، ويجيب عن سؤال "هل يستحق ميسي هذه الأرقام، بل هل يستحق لاعبو كرة القدم تلك الأرقام؟"، وما علاقة كرة القدم بالنظام العالمي بشكل عام.

برنامج "البابا" من إعداد وتقديم حسام حسن، وفكرة أبانوب نبيل، والحلقة من تصوير محمد المنشاوي ومونتاج حسام الهواي.

لمشاهدة جميع حلقات البرنامج من هذا الرابط، أما حلقة هذا الأسبوع بالأسفل.


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