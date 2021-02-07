سلوى عثمان: أكتر من 25 سنة بضرب الممثلين

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن المخرج والمؤلف هما أهم شخصيتين في حياة الفنان بصفة عامة، موضحة أن الممثل بدون المخرج والمؤلف لن يستطيع تقديم عمل متميز.





وأشارت سلوى عثمان في مداخلة هاتفية مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة" ، إلى أن مشهد ضرب الفنانة دنيا عبد العزيز " كانت خائفة على دنيا، قائلة : " من ساعة هذا المسلسل وانا بقيت بطلع في أدواري أضرب الممثلين.. بقالي أكتر من 25 سنة بضرب الممثلين " .



