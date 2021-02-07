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فن

فادية عبد الغني: فوزية فراويلة بـ المال والبنون وضعتنى على أول طريق النجومية

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

قالت الفنانة فادية عبد الغنى ان دورها في مسلسل المال والبنون علامة في حياتها الفنية، مشيدة بروح الفريق والتعاون بين الجميع، مؤكدة أن فريق العمل كان كأسرة واحدة.


وأوضحت فادية عبد الغني في مداخلة هاتفية خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة أن العمل كان مكتوبا بحرفية ودقة رائعة وكل شخصية مكتوبة بتفاصيلها، والمخرج مجدى أبو عميرة كان يتعامل بحرفية مع كل الشخصيات. 


وأضافت فادية، ان شخصية فوزية فراويلة وضعتها على اول طريق النجومية، واصعب مشهد هو مواجهتها لابنها الكبير عندما سرق اموالها  والحوار بينهما كان من اهم مشاهدها في العمل. 


وقال المخرج مجدى أبو عميرة ان الفنانة فادية عبد الغنى صالت وجالت في الجزء الثانى لكن الدراما كانت عالية جدا وكلها مواجهات عنيفة.


 تدور  قصة الجزء الثاني من المسلسل حول عودة  يوسف عباس الضو الي ابنة سلامة فروالية "ثريا" ولكن يكتشف انها تزوجت من صديق عمره  بناء علي طلب والدها و يحدث الصراع بينهم .


شارك في " المال والبنون" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم  الفنان  يوسف شعبان و حمدي غيث و احمد عبد العزيز وهادي الجيار والفنانة سلوي خطاب و رجاء حسين و فايزة كمال .


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