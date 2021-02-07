ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لأول مرة .. محمد محسن وهبة مجدي يجتمعان في كليب أهلًا بيك

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:52 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

يحتفل محمد محسن بعيد الحب بطريقة مميزة هذا العام، عبر إطلاق أجدد أعماله الغنائية المصورة "أهلًا بيك"، بمشاركة هبة مجدي.


عمل جديد انشغل محسن في تصويره الشهر الماضي في لبنان يجمعه لأول مرة مع لايف ستايلز ستوديوز والمخرجة بتول عرفة، ويعد أول كليب غنائي يجمعه مع زوجته هبة مجدي، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل"، والمقرر ظهوره للنور رسميًا تزامنًا مع احتفالات عيد الحب منتصف فبراير الجاري.


كما تعد أغنية "أهلًا بيك" أولى بشائر مشروع محسن الغنائي الجديد، الذي ينوي طرح أغانيه فرادى خلال هذا العام، ويتغنى عبر العمل الجديد بكلمات الشاعرة نور عبد الله وألحان محمد النادي وتوزيع يحيي يوسف، وهم نفس فريق العمل الذي اجتمع من قبل في أغنية "في قلبي مكان"، التي نالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري، واعتبرت واحدة من أشهر أغنيات محمد محسن.


وتعقب الأغنية الجديدة أصداء ردود الفعل الإيجابية الموسعة التي لاحقت آخر أعمال محسن "اسلمي يا مصر"، والتي أعاد خلالها تقديم النشيد الوطني المصري القديم على طريقته الخاصة عبر فيديو كليب مصور.


محمد محسن مطرب وملحن وممثل، في حصيلة مشواره الغنائي ألبومين من أغانيه الخاصة، أولاهما "اللف في شوارعك" ومن بعده ألبوم "حبايب زمان"، ومن أشهر أغنياته "من زمان جدًا" و"حضنك حياة" و"تجربة الوحدة"، ووضع بصمته في عالم الدراما والمسرح بعدة أعمال، من بينها مسلسل "زي الورد"، ومسرحية "ليلة من ألف ليلة" بمشاركة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أغنية وفيديو كليب.. نشاط جديد للنجمة أمينة مع لايف ستايلز ستوديوز

نجوى كرم تهدي الإمارات أغنية "زايد مجدها".. فيديو

طرح أغنية مي مصطفى الجديدة فراق الحب على يوتيوب

أيتن عامر تعلن تسجيل أغنية جديدة بصوتها

"ولا في الأحلام".. أغنية جديدة لـ وائل جسار

ترشيحاتنا

محمد عبد الله: نتيجة مباراة البايرن أمام الأهلي محسومة

فيديو جراف.. كنت زي الفرس .. أجرأ تصريحات ناهد يسري المثيرة للجدل

الصحة العالمية تكشف عن فيروس جديد والأمل الوحيد لإيقاف انتشار كورونا ..فيديو

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على طلائع الجيش

رسالة طمأنة.. السيسي: لن نتخذ أي اجراءات عنيفة مع المواطنين في هذه المرحلة..فيديو

رئيس حى غرب الإسكندرية: جميع عقارات شارع أبو الحسن بكوم الشقافة مائلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عجوز يبكي بحرقة بعد نجاة كلبه من حريق ضخم | فيديو

بعد تصدرها تريند .. ليلى أحمد زاهر بإطلالات محتشمة تزيد من جمالها

بالشوفان والجزر والبطاطس.. طرق مختلفة لعمل البان كيك