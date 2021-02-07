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فن

سلوى عثمان: ضربت دنيا عبد العزيز بجد في المال والبنون

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:40 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

قالت الفنانة سلوى عثمان إن أدوار الشخصيات بمسلسل "المال والبنون" كانت مكتوبة بحرفية كبيرة من السيناريست جلال عبد القوى. 


وأضافت سلوى عثمان خلال حلول نجوم وأبطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن أصعب مشهد لها في المسلسل كان بينها وبين دنيا عبد العزيز، قائلة: كانت بنتي في المسلسل والمفروض أنى بضربها علشان راحت تزور أبوها هادى الجيار الذي تزوج عليا بنت سلامة فراويلة واندمجت في الدور واديتها علقة جامدة . 


ومازحها الليثى قائلا: يا مدام سلوى انتي ضربتى كل ولادك في المسلسلات اللى عملتيها .


 تدور  قصة الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون حول عودة  يوسف عباس الضو الي ابنة سلامة فروالية "ثريا" ولكن يكتشف انها تزوجت من صديق عمره  بناء علي طلب والدها و يحدث الصراع بينهم .


 يشارك في " المال والبنون" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم  الفنان  يوسف شعبان و حمدي غيث و احمد عبد العزيز وهادي الجيار والفنانة سلوي خطاب و رجاء حسين و فايزة كمال .


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