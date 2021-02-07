رجاء حسين: مسلسل المال والبنون نموذج للحارة المصرية بكل تفاصيلها

قالت الفنانة رجاء حسين إن مسلسل المال والبنون يجسد حياة الطبقات التي عاشت فيها، مشيرة إلى أنها عندما قرأت السيناريو عجبها جدًا.

وأضافت رجاء حسين خلال حلول نجوم وأبطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: من أعظم المشاهد أنا وشريف منير لما رجع بعد نكسة ٦٧ وأول ما شوفته جريت عليه وحضنته وبوست رجليه، وكنت خايفة الرقابة تشيل المشهد لأنى عملتها بجد كأنه ابنى.

وأردفت رجاء حسين: كنت أتمنى أن يعود ممدوح الليثي مرة ثانية رئيس قطاع الإنتاج القوي بالتليفزيون المصري، والذي استطاع أن يعيد الريادة للتليفزيون ويقدم روائع خالدة في تاريخ الدراما، ويجمع أهم نجوم الدراما في عمل واحد.

وتابعت رجاء حسين أن مجدى أبو عميرة قال لي لا تخافي أثناء التصوير، وبالفعل خرجت المشاهد من أروع وأجمل ما قدمت.

واختتمت بأن مسلسل المال والبنون نجح لأنه نموذج للحارة المصرية بكل تفاصيلها.

تدور قصة الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون حول عودة يوسف عباس الضو الي ابنة سلامة فروالية "ثريا" ولكن يكتشف انها تزوجت من صديق عمره بناء علي طلب والدها و يحدث الصراع بينهم .

يشارك في " المال والبنون" نخبة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنان يوسف شعبان و حمدي غيث وأحمد عبد العزيز وهادي الجيار والفنانة سلوي خطاب و رجاء حسين و فايزة كمال .