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فن

منى زكي: ختان الإناث جريمة لا يقبلها عقل ولا دين

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر فى الصور دعمها لحملة "لا لختان الإناث" وكتبت معلقة على الصور: "مفيش أم تقبل على بنتها حاجة تضرها، بس فيه أمهات لحد دلوقتي مش مدركين قد إيه جريمة بشعة زي ختان البنات بتيجي على كرامة وصحة وحياة بناتهم”.

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وتابعت: "‎ختان البنات مش عفة ولا أي حاجة من الكلام ده، وللأسف فيه أهالي كتير فاكرين إنهم لو عملوا ختان طبي لبناتهم يبقى كدة عملوا اللي عليهم.. ‎انتى اكتر واحدة عارفة مصلحة بنتك، وأكتر واحدة تقدري تحميها من جريمة مايقبلهاش عقل ولا طب ولا دين ولا قانون.

واضافت :"‎النهاردة اليوم العالمي للقضاء على ختان البنات، وأنا كسفيرة نوايا حسنة ليونيسف حابة أوعي الناس بالقضية دي، خصوصًا إن ناس كتير لسه متعرفش إن فيه جهة حكومية اسمها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بقيادة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة للتوعية بأضرار ختان البنات.

انهت قائلة: "‎لو عاوزة تستفسري اكتر أو محتاجة مساعدة علشان و‎تحمي نفسك أو بنتك أو أي بنت تانية من الختان، كلمى خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ او خط المرأة ١٥١١٥. وربنا يحمي كل البنات
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