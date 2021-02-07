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فن

محمد مهران: نجاح مسلسل لؤلؤ رزق ابني زين

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

قال محمد مهران لـ صدى البلد إن ولادة أبنه زين غير بداخله أشياء كثيرة، لافتا إلى أن نجاح مسلسل لؤلؤ الذي كتب السيناريو والحوار الخاصين به هو رزق أبنه زين.


وكان  محمد مهران رد على إنتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الإسم.


وقال لـ صدى البلد، أن ما حدث مع لؤلؤ ليس غريب، فهناك عدد من المغنيين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، لافتا إلى أنه تواجد في أحد الحفلات المهمة ووجد بها مطربا شعبيا وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، وسط تواجد من كبار النجوم.


يذكر أن مسلسل لؤلؤ  تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي


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