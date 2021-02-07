رشوان توفيق: يجب عودة الدولة للإنتاج لتنهض السينما

قال الفنان رشوان توفيق، إنه عشق شخصية "إمام" التى جسدها فى مسلسل المال والبنون، مؤكدا أن المسلسل كان شيئا أسطوريا.



وأضاف "توفيق" خلال حواره مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة": "كان فيه تقارب بين شخصية إمام وبيني أنا شخصيًا كروح.. اختيار المخرج مجدي أبو عميرة لي لهذا الدور، كان اختيار موفق.. كان عارف إني ممثل الدور بهذا المستوى" .



وتابع، أن المنتج ممدوح الليثي بذل قصارى جهده في تقديم هذا العمل ، من خلال مشاركة العديد من النجوم لأول مرة، مضيفًا أن لابد من أن تعود الدولة للإنتاج، لتنهض السينما مرة ثانية .