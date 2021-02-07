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رشوان توفيق: يجب عودة الدولة للإنتاج لتنهض السينما

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:27 ص
صدى البلد
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ندى رأفت
قال الفنان رشوان توفيق، إنه عشق شخصية "إمام" التى جسدها فى مسلسل المال والبنون، مؤكدا أن المسلسل كان شيئا أسطوريا.

وأضاف "توفيق" خلال حواره مع برنامج " واحد من الناس " المُذاع على فضائية " الحياة": "كان فيه تقارب بين شخصية إمام وبيني أنا شخصيًا كروح.. اختيار المخرج مجدي أبو عميرة لي لهذا الدور، كان اختيار موفق.. كان عارف إني ممثل الدور بهذا المستوى" .

وتابع، أن المنتج ممدوح الليثي بذل قصارى جهده في تقديم هذا العمل ، من خلال مشاركة العديد من النجوم لأول مرة، مضيفًا أن لابد من أن تعود الدولة للإنتاج، لتنهض السينما مرة ثانية . 
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