عبد الحليم قنديل: 400 مليار دولار إجمالي حجم الإنفاق على المشروعات القومية

قال الكاتب عبد الحليم قنديل، إنه من خلال متابعته المستمرة لـ عمل الرئيس خلال السنوات الماضية فإن الرئيس لا يهتم فقط بتفاصيل الأعمال بل يعيش تلك التفاصيل، من خلال متابعته المتواصلة للمشروعات والوقوف على جودة وكفاءة الإنتاج، وخفض النفقات إلى أدنى حد.





وأوضح "قنديل" خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه مع الانتهاء من المشروعات نفترض الوصول إلى إنفاق يقدر بـ 400 مليار دولار وهذا إنفاق غير مسبوق تتحمله الدولة، موضحا أن الإصلاحات المالية والنقدية تحملها غالبية الشعب المصري، ولكن تلك الإصلاحات كانت مطلوبة.



وشدد على أن مصر تحتاج إلى نهوض صناعي وإنتاجي، وهو ما أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه به، وكان آخرها مشروعات مزارع الثروة السمكية، معقبا: لا يمكن لأحد إنكار ما تم من نهوض عمراني خلال السنوات الماضية.





وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية كان أمر لابد منه حتى لا تغرق مصر فيما كانت عليه في السابق، والنهوض العمراني أصبح الملمح الرئيسي خلال السنوات الماضية، بسبب كم هائل من المشروعات التنموية.