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رياضة

شاهد.. شباب الأهلي 2001 يتوج ببطولة الجمهورية لكرة الماء

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:44 ص
صدى البلد
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محمد سمير
توج فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2001،بطلًا لبطولة الجمهورية، بعد تغلبه على فريق هليوبوليس بنتيجة 10-9، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

وأقيمت المباراة على حمام سباحة نادي هليوبوليس، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة.

وقدم فريق الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت تألق جميع اللاعبين، الذين نجحوا في حسم اللقاء لصالحهم، والفوز ببطولة الجمهورية.

ويرأس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي وائل عزت، ويعاونه محمد فاضل، نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج، نائب مدير الجهاز، وعمرو ممدوح، المدير الإداري، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا فنيًّا، وأحمد سمير، أخصائي تأهيل، والحسن محمد طبيبًا، ووسام عزت، إداريًّا، وديان جوفوفيتش، مديرًا فنيًّا، ووليد عزت، المدرب العام، وممدوح منير، مدربًا.
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