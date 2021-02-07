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أخبار العالم

بعد حجبه من الجميع .. اقتراب عودة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
يبدو أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي باتت قريبة، كما كتب على موقع "جاب" بشأن محاكمة الإقالة التي بدأها المشرعون بشأن اتهامات "التحريض على التمرد" .

شارك الرئيس السابق الرسالة التي أصدرها فريق دفاعه إلى مدير إجراءات العزل جيمي راسكي يوم الأربعاء، والتي قالوا فيها إن ترامب يتعرض لعملية قانونية غير دستورية.

وكتب المحاميان ديفيد شوين وبروس كاستور في الرسالة: "إن رسالتك تؤكد فقط ما هو معروف للجميع: لا يمكنك إثبات مزاعمك ضد الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الذي أصبح الآن مواطنًا عاديًا".

تم حجب حساب ترامب في تويتر بشكل دائم بعد أحداث الشغب في 6 يناير، عندما اقتحم أنصاره مبنى "الكابيتول" في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وحذت كل من فيسبوك وجوجل ويوتيوب وغيرها حذو تويتر.

أثار حظر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من القلق من مستخدمي الإنترنت بشأن النفوذ القوي لمنصات الإنترنت، حيث اتضح أنه يمكنهم حظر أي شخص عمليًا، حتى الرئيس الأمريكي. كما أدى إلى تدفق التنزيلات لتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك منصة تليجرام. أصبحت الأخيرة واحدة من الأماكن القليلة التي لا يزال فيها ترامب المحاصر يتمتع بوجود رسمي.

في أعقاب الأحداث، اتهم المشرعون من الجانبين الديمقراطي والجمهوري ترامب بإثارة العنف، ودعوا إما إلى الإطاحة به من خلال التذرع بالتعديل الخامس والعشرين، أو من خلال بدء عملية الإقالة. في 13 يناير، اتهم مجلس النواب ترامب بـ "التحريض على العصيان".

دخل ترامب في حرب غير مسبوقة مع وسائل الإعلام خلال فترة رئاسته، متهما إياها بالتغطية المنحازة. في أكتوبر 2019، ألغى الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون متابعة صحيفتين بارزتين بسبب ما يعتقد أنه تغطيتهما الإخبارية "الفاسدة ''. خلال حربه المستمرة مع وسائل الإعلام ، لجأ ترامب إلى تويتر لتجاوز المنافذ الإخبارية والتواصل مباشرة مع الأمة.

أصبح مصطلح "الأخبار المزيفة" لقبًا للمعلومات المضللة في جميع أنحاء العالم، بل إنه دخل إلى قاموس اللغة الإنجليزية في عام 2017، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ترامب.

بعد حجبه من الجميع .. اقتراب عودة ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي
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