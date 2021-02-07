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منوعات

بعد 3 أسابيع من إصابته بكورونا.. ملاكم شهير يصارع لالتقاط أنفاسه| فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:30 ص
ملاكم
ملاكم
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عزة عاطف
بأنفاس متقطعة وحالة يرثى لها، قدم الملاكم البريطاني الشهير «بادي دوهرتي» لمتابعيه مقطع فيديو بعد عودته مرة أخرى إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا والالتهاب الرئوي المزدوج، محذرًا الآخرين من الوباء.

رغم خروجه من المستشفى بعدما صراعه مع الفيروس لأسابيع طويلة، عاد الملاكم الشهير بادي دوهرتي إلى المستشفى مرة أخرى وتم وضعه على جهاز الأكسجين. 

لم يعان دوهرتي من أية أمراض مزمنة ورغم مرور 3 أسابيع على إصابته إلا أنه فوجئ بتعرضه لنوبة ضيق في التنفس وأصبح يصارع من أجل التقاط أنفاسه.

ومن خلال مقطع فيديو على فيسبوك قدم دوهرتي لمتابعيه تحديثًا عن حالته، بينما كان مستلقيًا على سرير المستشفى، يسهل ويطلق أزيزًا ويكافح لإخراج كلماته.

دخل الملاكم الشهير المستشفى الشهر الماضي مصابًا بالتهاب رئوي مزدوج مع فيروس كورونا المستجد، وفي ذلك الوقت طلب سيمي نجل دوهرتي من المعجبين الصلاة من أجل والده البالغ من العمر 61 عامًا.

وصور دوهرتي نفسه على سريره داخل المستشفى، حيث تم وضعه على جهاز الأكسجين وهو يحث أتباعه على الحذر وسط الوباء المستمر.

قال في الفيديو: "مرحبًا بالجميع، أنا بادي... أريد أن أشكركم جميعًا، شكرًا لكل واحد منكم على الدعاء من أجلي.. وأصلي إلى الله وأشكر ربي.. أنا في حالة خطرة قليلًا لكنني على قيد الحياة". 

لذلك أريد أن أقول للجميع، إنها ليست مزحة، وباء كورونا بعيد كل البعد عن المزاح، كونوا حذرين، حافظوا على مسافة بينكم، أعلم أن القول أسهل من الفعل".

كما حث أتباعه على اتباع الإرشادات من أجل الحفاظ على سلامة الآخرين إن لم يكن لأنفسهم.

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