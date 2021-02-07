كروجر: الفرص متساوية بين الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية

أكد الألماني مايكل كروجر، المدير الفني السابق للمقاولون العرب والمصري البورسعيدي، أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ستكون متساوية بين الطرفين.





وقال كروجر في تصريحات تلفزيونية: "بايرن يعتمد على الدفاع من العمق والإجهاد يسيطر عليهم حاليا، والفريق فاز بالثلاثية العام الماضي ولم يحصل على راحة، والأداء تراجع".





وأتم: "بايرن خاض مباريات قوية في الفترة الأخيرة وعدد ساعات سفره للدوحة قد تؤثر عليه سلبا، ومباراة بايرن بالنسبة للأهلي مهمة صعبة ولن تكون سهلة لبطل أفريقيا".





كان الأهلي قد تخطى عقبة الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بهدف دون رد وتأهل لملاقاة العملاق البافاري.



