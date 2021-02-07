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رياضة

كروجر: الفرص متساوية بين الأهلي والبايرن في كأس العالم للأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:32 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد الألماني مايكل كروجر، المدير الفني السابق للمقاولون العرب والمصري البورسعيدي، أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ستكون متساوية بين الطرفين.
 

وقال كروجر في تصريحات تلفزيونية: "بايرن يعتمد على الدفاع من العمق والإجهاد يسيطر عليهم حاليا، والفريق فاز بالثلاثية العام الماضي ولم يحصل على راحة، والأداء تراجع".

وأتم: "بايرن خاض مباريات قوية في الفترة الأخيرة وعدد ساعات سفره للدوحة قد تؤثر عليه سلبا، ومباراة بايرن بالنسبة للأهلي مهمة صعبة ولن تكون سهلة لبطل أفريقيا".

كان الأهلي قد تخطى عقبة الدحيل القطري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، بهدف دون رد وتأهل لملاقاة العملاق البافاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ، المحدد لها الثامنة مساء بعد غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة، ‏في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

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