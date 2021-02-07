رغم زواج دام 60 عاما.. لقاء حار بين عجوزين بعدما فرقهما كورونا لمدة عام | فيديو وصور





رغم مرور 60 عاما على زواجهما إلا أن العجوزين ستانلي ومفيس لم يستطيعا تحمل الفرقة التي سببها لهم الفيروس المستجد، وسارعا بالركض نحو بعضهما.





كانت آخر مرة رأى العجوزان فيها بعضهما في فبراير 2020، بدار مسنين بريطانية Lever Edge Care Home في بولتون بمانشستر الكبرى.





ولكن مع انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد وفرض القيود، انفصل الزوجان لمدة عام كامل، فقد تم نقل ستانلي البالغ من العمر 83 عامًا، إلى الدار في سبتمبر 2019 بعدما تفاقم لديه مرض الخرف.





لكن زوجته مافيس 81 عامًا قررت ألا تتركه وحيدا، وانضمت إليه كمقيمة في الدار بعد عام من الفراق، لكنها انعزلت عنه فور إصابتها بفيروس كورونا.





وبعد 14 يومًا من الحجر الصحي، احتضن الزوجان بعضهما في لقاء ملئ بالدموع، وتم تقديم وجبة رومانسية للعجوزين على ضوء الشموع بما في ذلك حساء الطماطم تليها فطيرة اللحم والبطاطس مع الخضار.





وفي مشهد رومانسي وقف ستانلي يستقبل زوجته العزيزة بباقة من الزهور بعد شوق طويل، يقول: "لم أصدق ذلك عندما رأيت مافيس.. كان الأمر مثل الحلم".





يتفشى الفيروس وتنتشر القيود ويبقى الحب الحقيقي خالدا في قلوب المخلصين، فهذه هي اللحظة التي التقى فيها زوجان عجوزان بعدما حرمهما فيروس كورونا المستجد من بعضهما لعام كامل.