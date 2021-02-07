ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رغم زواج دام 60 عاما.. لقاء حار بين عجوزين بعدما فرقهما كورونا لمدة عام | فيديو وصور

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:49 ص
عجوزان
عجوزان
Advertisements
عزة عاطف
يتفشى الفيروس وتنتشر القيود ويبقى الحب الحقيقي خالدا في قلوب المخلصين، فهذه هي اللحظة التي التقى فيها زوجان عجوزان بعدما حرمهما فيروس كورونا المستجد من بعضهما لعام كامل.

رغم مرور 60 عاما على زواجهما إلا أن العجوزين ستانلي ومفيس لم يستطيعا تحمل الفرقة التي سببها لهم الفيروس المستجد، وسارعا بالركض نحو بعضهما.

كانت آخر مرة رأى العجوزان فيها بعضهما في فبراير 2020، بدار مسنين بريطانية Lever Edge Care Home في بولتون بمانشستر الكبرى.

ولكن مع انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد وفرض القيود، انفصل الزوجان لمدة عام كامل، فقد تم نقل ستانلي البالغ من العمر 83 عامًا، إلى الدار في سبتمبر 2019 بعدما تفاقم لديه مرض الخرف.

لكن زوجته مافيس 81 عامًا قررت ألا تتركه وحيدا، وانضمت إليه كمقيمة في الدار بعد عام من الفراق، لكنها انعزلت عنه فور إصابتها بفيروس كورونا.

وبعد 14 يومًا من الحجر الصحي، احتضن الزوجان بعضهما في لقاء ملئ بالدموع، وتم تقديم وجبة رومانسية للعجوزين على ضوء الشموع بما في ذلك حساء الطماطم تليها فطيرة اللحم والبطاطس مع الخضار.

وفي مشهد رومانسي وقف ستانلي يستقبل زوجته العزيزة بباقة من الزهور بعد شوق طويل، يقول: "لم أصدق ذلك عندما رأيت مافيس.. كان الأمر مثل الحلم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم لبس النقاب دون موافقة الزوج.. الإفتاء ترد

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

محكمة سعودية تحكم بتطليق زوجة تعرضت لإطلاق نار من زوجها.. ما القصة؟

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

لقاء بعد شوقة.. 60 سنة زواج تفرقهم كورونا عام كامل

ترشيحاتنا

السماء باللون البرتقالي والثلج تحول إلى رمل .. ماذا يحدث في فرنسا؟.. فيديو وصور

اطمئنوا.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

أخبار الفن .. التطورات الصحية لـ سيد رجب .. وحالة ابن مدحت صالح وحفيد عماد رشاد .. حل أزمة شريف دسوقى

نواجه مع بعض.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ المصريين بسبب الزيادة السكانية.. فيديو

ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟

سبب اعتذار شريف منير عن المشاركة في الجزء الثاني من المال والبنون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم زواج دام 60 عاما.. لقاء حار بين عجوزين بعدما فرقهما كورونا لمدة عام | فيديو وصور

بعد 3 أسابيع من إصابته بكورونا.. ملاكم شهير يصارع لالتقاط أنفاسه| فيديو

لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور