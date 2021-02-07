تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

أعلنت العديد من شركات السيارات فى السوق المحلية المصرية أواخر عام 2020 عن موديلات طرازاتها المختلفة كموديل عام 2021 ، ومن بينها فئات عديدة منها السيدان والأخرى الهاتش باك والدفع الرباعى.





ولكن تسعى دائما شركة لادا الى طرح العديد من الطرازات ذات القيمة المتوسطة حتى تكون فى متناول الجميع، لذلك طرحت الشركة أرخص سيارة سيدان موديل 2021 فى مصر وهى طراز جرانتا.





ودفعت شركة لادا السيارة طراز جرانتا موديل 2021 بفئتين ، الفئة الأولى M/T و الفئة الثانية A/T فى السوق المحلية.





وتستمد سيارة لادا جرانتا قوتها من محركين الاول للفئة M/T رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال ، اما المحرك الثانى للفئة A/T مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.





وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وتأتي سيارات لادا جرانتا موديل 2021 ، بعدد من وسائل الأمان ، من بينها الوسائد الهوائية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD ، ونظام مساعد الفرامل BAS .





بالاضافة الى جنوط 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة ، وتجهيزات اضافية للفئة الثانية من بينها مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا .

أما عن أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2021 فى مصر فتاتى كالتالى .

- مانيوال / FULL OPTION 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 153,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 173,000 جنيه