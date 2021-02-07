ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:00 ص
لادا جرانتا
لادا جرانتا
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت العديد من شركات السيارات فى السوق المحلية المصرية أواخر عام 2020 عن موديلات طرازاتها المختلفة كموديل عام 2021 ، ومن بينها فئات عديدة منها السيدان والأخرى الهاتش باك والدفع الرباعى.


ولكن تسعى دائما شركة لادا الى طرح العديد من الطرازات ذات القيمة المتوسطة حتى تكون فى متناول الجميع، لذلك طرحت الشركة أرخص سيارة سيدان موديل 2021 فى مصر وهى طراز جرانتا.


ودفعت شركة لادا السيارة طراز جرانتا موديل 2021 بفئتين ، الفئة الأولى M/T و الفئة الثانية A/T فى السوق المحلية.


وتستمد سيارة لادا جرانتا قوتها من محركين الاول للفئة  M/T رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال ، اما المحرك الثانى للفئة A/T مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يعطي قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.


وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر ، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.


وتأتي سيارات لادا جرانتا موديل 2021 ، بعدد من وسائل الأمان ، من بينها الوسائد الهوائية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD ، ونظام مساعد الفرامل BAS .


بالاضافة الى جنوط 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ومكييف هواء، وزجاج أمامي كهربائي، ونظام عزل كامل للضوضاء ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة ، وتجهيزات اضافية للفئة الثانية من بينها مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا .

أما عن أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2021 فى مصر فتاتى كالتالى .

- مانيوال / FULL OPTION 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 153,000 جنيه

- اوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بسعة محرك 1600 CC وبسعر 173,000 جنيه

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021
تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021
تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021
تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

رغم آخر زيادة.. لادا جرانتا تنفرد بلقب أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر موديل 2021 | صور

"مانيوال" و"أوتوماتيك".. مقارنة بين أرخص سيارتين سيدان في مصر موديل 2021

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

بسبب الـ"أوفر برايس».. أسعار تويوتا كورولا ترتفع في السوق المصرية

ترشيحاتنا

اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع .. حكاية مثل يقوله المصريون بشكل خاطئ

دعاء الرزق في الصباح .. أذكار تحفظ النفس من شرور الدنيا والآخرة

دعاء الخوف من الشرك .. وكيف تتخلص من وسوسة الشيطان؟

وزير التعليم: انتظروا قراراتنا النهائية بشأن الامتحانات والترم الثاني الأحد القادم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7-2-2021 بمحافظات مصر.. فيديو

محمد عبد الله: نتيجة مباراة البايرن أمام الأهلي محسومة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور