أخبار الرياضة | إصابة حازم إمام بـ كورونا.. إدارة الزمالك توافق على سفر ساسي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الأحد 7 - 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.







تعرض حازم إمام نجم الزمالك السابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بالفيروس.





تحدث الألماني راينر هولمان، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة بين المارد الأحمر وبايرن ميونخ، يوم الأثنين المقبل في دور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.





أكد محمد عبد الله لاعب الاهلي السابق، أن نتيجة مباراة الاحمر والبايرن محسومة.





أشاد حسام غالي قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق بإنجازات الجيل الحالي للأهلي، مؤكدا أنها مشرفة بعدما نجح الفريق في حصد الثلاثية وبلوغ المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية .





أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، أن ناديه تربطه علاقة جيدة مع بايرن ميونيخ منذ 2009 حين عقد اتفاقية التوأمة مع النادي الألماني، لافتا أن فريقه الأهلي لعب مباراة قوية أمام بايرن ميونيخ عام 2012 وخسر في الدقائق الأخيرة.





أكد محسن عبدالمسيح، لاعب الاسماعيلي السابق، أنه لابد من التكاتف من الجميع تلك الفترة لدعم النادي الاسماعيلي من الفترة العصيبة التي يمر بها.









حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك على إذن من اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تتولى إدارة النادي وإدارة الكرة بالنادي للحصول على اجازة والسفر إلى تونس.









أعرب عصام سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي يقدمه مصطفى محمد مع فريق جالاتا سراي التركي.





وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لحازم إمام نجم الزمالك السابق، ومحلل قنوات أون تايم سبورتس، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".









تحدث أحمد حمدي، لاعب الجونة المعار للدوري الكندي، عن تفاصيل إنتقاله لنادي مونتريال.









أبدى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، سعادته عقب الفوز على المقاولون العرب بالدوري.









أكد الألماني مايكل كروجر، المدير الفني السابق للمقاولون العرب والمصري البورسعيدي، أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ستكون متساوية بين الطرفين.



