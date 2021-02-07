طفرة تكنولوجية.. ناسا تستعد لإرسال أجهزة علمية إلى القمر

بهدف إجراء بحوث هناك، حيث توظف الاتفاقية مبلغ قدره 93.3 مليون دولارا من أجل إيصال 10 من نماذج من المعدات والأجهزة العلمية إلى القمر بحلول عام 2023.





وجاءت الاتفاقية بين ناسا وشركة Firefly Aerospace ومقرها تكساس في إطار مبادرة Commercial Lunar Payload Services للتعاون مع الشركات الخاصة والتي تعد بدورها جزءا من برنامج "أرتيمس" القمري الأمريكي.





ومن المتوقع أن يتم نقل الأجهزة إلى بحر الأزمات القمري حيث ستجري دراسة ظروف سطح القمر وموارده تمهيدا لوصول رواد الفضاء إلى تلك المنطقة القمرية.





يذكر أن ناسا كشفت ربيع عام 2019 عن مشروع برنامج "أرتيمس" القمري الذي سيتكون من 3 مراحل:

-تقضي المرحلة الأولى (أرتيمس – 1) بقيام مركبة "أوريون" التي سيطلقها صاروخ SLS فائق الثقل العام الجاري برحلة غير مأهولة إلى مدار القمر والعودة إلى الأرض.





-أما المرحلة الثانية (أرتيمس – 2) فتقضي برحلة مأهولة إلى مدار القمر عام 2023 وعودة طاقم مركبة "أوريون" إلى الأرض.





- فيما تعول "ناسا" في المرحلة الثالثة للبرنامج "أرتيمس – 3" على إنزال رواد الفضاء على سطح القمر عام 2024 والقيام برحلة مأهولة إلى المريخ عام 2030.





كما لم تستبعد ناسا إعادة النظر في مواعيد تحقيق البرنامج القمري بعد اختبار محركات الصاروخ فائق الثقل الذي عمل لمدة دقيقة واحدة بدلا من 8 دقائق كما كان مخططا له سابقا.

في نقلة نوعية للتطور التكنولوجي والعلمي، وقعت شركة ناسا اتفاقية شراكة مع شركة أمريكية بهدف نقل معدات تكنولوجية وأجهزة علمية إلى الفضاء،