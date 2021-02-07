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منوعات

أسهل طريقة لتصليح السوستة التالفة.. صور

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:32 ص
سوستة
سوستة
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عزة عاطف
شارك إسكافي مقطع فيديو على تطبيق TikTok، أنقذ فيه الكثير من الملابس والأحذية ذات السوستة التالفة، من الإلقاء في سلة المهملات. 

كشف مصلح الأحذية البريطاني كيفية الحصول على سوستة بأفضل حال، لا تتعطل مرة أخرى، كل ما تحتاجه هو كماشة ومطرقة، وهو ما استخدمه لإصلاح زوج من الأحذية التي جلبها العميل.

في مقطع الفيديو الخاص به الذي نال إعجاب أكثر من 220 ألف مستخدم، يقول الإسكافي: "ما نفعله، إذا هو وضع السوستة نفسها على شيء صلب، أعطه خلفية صلبة.

يعمل الإسكافي على لوحين (أعلى وأسف)، يعملان بشكل متوازٍ ثم تدخل في أحدها الجزمة أو الشنطة ولفترة قصيرة.

يقول: "هدفنا اليوم هو الضغط على الجزء الخلفي من السوستة وإعادته إلى موضعه الأصلي باستخدام زوج من الكماشة في الجزء الخلفي تمامًا من مفصل السوستة. 

ذلك على الجانب الخلفي تمامًا يضع الحذاء على سطح مستو (في هذه الحالة أداة إسكافي، لكن يمكنك وضع العنصر الخاص بك على أي شيء يعمل). 

ثم يتم استخدام الزردية لتثبيت المفصل في مكانه قبل أن يضربه بالمطرقة من أعلى لأسفل. تمامًا مثل هذا ، يعمل الرمز البريدي مرة أخرى.
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