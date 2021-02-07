فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: تفليج الأسنان لقبح منظرها جائز شرعا.. ختان الإناث عادة وليس فريضة.. والنبي لم يختن بناته
الأحد 07/فبراير/2021 - 05:48 ص
دار الإفتاء
فتاوى تشغل الأذهانالإفتاء: ختان الإناث عادة وليس فريضة والنبى لم يختن بناته
الإفتاء: تفليج الأسنان لقبح منظرها أو لمرض بها لا بأس فيه
حكم التنكيس في القراءة أثناء الصلاة وأنواعه
هل صلاة ركعتي تحية المسجد أولى من الاستماع للخطبة؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء .. الإفتاء تجيب
نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى التشغل تشغل الأذهان خلال الساعات الماضية، ونرصد أبرزها..
قالت دار الإفتاء
، إن بعض المسلمين يظن أن قرار "منع ختان الإناث" مخالف للشريعة الإسلامية والحقيقة غير ذلك، فقضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث.
وأضافت الدار عبر فيسبوك: انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة.
ولم يرد نص شرعي يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، مؤكدة أن استمرار هذه العادة كان من باب المباح، حتى قرر الأطباء أن ختان الإناث له أضرار خطيرة قد تصل إلى الموت، فحرم ختان الإناث لهذا الضرر.
وقالت دار الإفتاء، إن تفليج الأسنان المنهي عنه هو ما كان بقصد إظهار صغر السن وزيادة الحسن والجمال؛ لأن فيه تدليسًا وغشًا، وتغيرًا لخلق الله تعالى، أما ما كان بقصد التداوي وإخفاء العيوب وتحسين صورة الأسنان فإنه جائز شرعًا ولا شيء فيه، فإن احتاج المرء إلى تفليج أسنانه لقبح منظرها أو لمرض ألمَّ بها، فلا بأس به.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التنكيس إذا كنت ستقرأ أيات السورة بالعكس فهذا حرام، أما إذا كنت ستقرأ سورة الإخلاص قبل سورة الناس فيجوز ولا حرج فى ذلك.
وأضاف أن هناك نوعا من التنكيس المحرم وهو أن البعض يقرأ الآية مقلوبة من نهايتها إلى بدايتها وهذا محرم شرعا ولا يجوز فعله ، مشيرا إلى أن التنكيس في قراءة القرآن جائز بكراهة عند المالكية وجائز بدون كراهة عند الشافعية ، والتنكيس هو أن تقرأ سور القرآن الكريم بدو ترتيب في الصلاة بأن تقدم سورة على سورة تسبقها في الترتيب.
وورد للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل إذا دخلت المسجد أصلى ركعتي التحية أم استمع لخطبة الجمعة؟
وقال أمين الفتوى : إنه يستحب للمسلم إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد حتى إذا كان فى وقت الجمعة قال رسول الله ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين))، وقال أيضًا ((إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتخفف فيهما)).
وقال أمين الفتوى ، إن العلماء أفتوا بعدم حدوث النجاسة من قيء الطفل لأنه عبارة عن طعام زائد عن حاجته خاصة وأنه طفل رضيع.
وأضاف: أما بالنسبة لحمل الطفل أثناء الصلاة فهو جائز إذا كانت الضرورة ملحة ، أما إذا كان هناك من يحمله عنك وتصلي بدون حمله فيكون أفضل .