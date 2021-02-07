فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: تفليج الأسنان لقبح منظرها جائز شرعا.. ختان الإناث عادة وليس فريضة.. والنبي لم يختن بناته

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نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى التشغل تشغل الأذهان خلال الساعات الماضية، ونرصد أبرزها..

قالت دار الإفتاء ، إن بعض المسلمين يظن أن قرار "منع ختان الإناث" مخالف للشريعة الإسلامية ‎والحقيقة غير ذلك، فقضية «ختان الإناث» ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي عادة انتشرت بين دول حوض النيل قديما، فكان المصريون القدماء يختنون الإناث.





وأضافت الدار عبر فيسبوك: انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة.



