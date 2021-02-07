محافظ الوادي الجديد: تصدير منتجات مجمع التمور للأسواق العالمية

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إن خطة تطوير مجمع التمور التابع للمحافظة نجحت فى زيادة حجم الصادرات من المنتجات بنسبة 60٪، بالتزامن مع زيادة الطلب على هذه المنتجات بالأسواق المحلية والعالمية.





وأوضح الزملوط أنه تم التعاقد على تصدير إنتاج المجمع لعدد من الدول العربية، فضلًا عن إتاحة العديد من فرص العمل للشباب على مدار العام وتطوير صناعة التمور بالمحافظة والاستفادة من القيمة الاقتصادية المضافة الناتجة عن هذه الصناعة.





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جدير بالذكر أن مجمع التمور أنشئ تحت اسم مصنع البلح والمنتجات الزراعية، بهدف تنمية المحصول الرئيسى للمحافظة، وجرى تغيير الاســم إلى مجمع تمـــور الوادى الجديد بعد إدخـــال صناعـات جديـــدة، ومقره مدينة الخارجة نهاية امتداد شارع جمال عبد الناصر على مساحـــة حوالى ( 14 فدان ) بما يعادل ( 60000 م2 )، وأصبح أكبر مصنع يقوم بتصدير منتجاته خارج البلاد، حيث أنهى تعاقداته بشأن طلبيات شهر رمضان، ويقوم حاليا بالتصدير إلى دولة المغرب العربى.









من جانب آخر تبدأ القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم الأحد، بقرية الراشدة في الوادي الجديد، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التى تستحق الرعاية الطبية اللازمة.









وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة تبدأ أعمالها، اليوم وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتضم تخصصات طبية تشمل: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان .









وأضاف، أن القافلة الطبية في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الداخلة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.









على جانب آخرـ عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا موسعاََ لمناقشة خطة تطوير مركز الفرافرة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يهدف إلى تطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.









ووجه المحافظ بإعداد خطة متكاملة لكل قطاع من القطاعات المستهدف تطويرها، تتضمن احتياجات ومطالب كل قرية والتنسيق بين كافة القطاعات للانتهاء من إجراءات البدء فى خطة التطوير.





وتشمل أعمال التطوير مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمى الذى سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.