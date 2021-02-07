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مرأة

عاطفى وحساس للغاية.. نصائح علم الأبراج لمواليد 7 فبراير

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:07 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فإن برج الدلو، يتسم أصحابه بالطموح والحب والجمال.


 فإذا كنت من مواليد 7 فبراير تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد شخصيتهم وتقدم نصيحة فلكية لهم

تقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 7 فبراير فإن ذلك يعنى أن سلوكك قد يتناقض مع أفكارك فى أحيان كثيرة، وأنت عاطفى وحالم وحساس للغاية، كما أنك أيضا مفكر وهدفك هو الارتقاء بالجنس البشرى فى كل بقاع الأرض.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 7 فبراير تقول له فيها، إنك فى هذا العام تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم فى انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية فى التعامل.

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