ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أعلى جرعة يومية .. الإمارات تتصدر دول العالم في تلقي لقاح كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:30 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تصدرت الإمارات دول العالم في معدلات تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"  وفق مؤشر "أور وورلد إن داتا" الذي يرصد بيانات وإحصاءات التحصين والتطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم.

وبحسب "البيان"، قال الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات إن: «الدُول في سباق مع الزمن للوصول للمناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء الجائحة، تصدرت الإمارات دول العالم كلها في معدلات تلقي اللقاح... الهدف تحصين نصف سكان الدولة في الربع الأول من سنة ٢٠٢١... تكاتف جهود الحكومة مع الأفراد تتحدث عنه الأرقام».

وأشار المؤشر إلى أن الإمارات برزت في صدارة المؤشر يوم الخميس الماضي، إذ أحرزت أعلى جرعة يومية لكل 100 شخص عند 2.88 مقارنة بـ1.47 من قبل إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل  3,276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

كما سجلت الصحة الإماراتية 12 حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية.

فيما رصدت الوزارة الإماراتية تعافي4,041 حالة شفاء  خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. 

وأجرت الصحة الإماراتية 150,706 فحوص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مليون و500 ألف جرعة.. العراق تكشف موعد استقبال لقاح كورونا

بعد فحص أكثر من 145 ألف شخص.. الإمارات تسجل 1246 إصابة جديدة بـ كورونا

الإمارات: اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الجديدة لـ«كورونا»

أبرز اهتمامات صحف الإمارات: ترامب مصمم على عدم الاعتراف بهزيمته.. واشنطن تشهد فوضى غير مسبوقة.. وترحيب دولي وعربي بمخرجات القمة الخليجية

رقم قياسي.. الإمارات تسجل 2988 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

900 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالإمارات

ترشيحاتنا

اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع .. حكاية مثل يقوله المصريون بشكل خاطئ

أول تعليق من مدرب جالاتا سراي بعد تألق مصطفى محمد في ديربي تركيا

5 عادات سيئة تؤدي إلى تلف تيربو السيارة.. احذرها

حارس العقار المحترق يفجر مفاجأة بخصوص تراخيص البناء.. فيديو

السيسي يكشف خطة الدولة فى التعامل مع أزمة سد النهضة ويعلن أخبارا سارة للمصريين

بايدن يجري اتصالًا مع مواطنة أمريكية فقدت عملها بسبب كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

أسهل طريقة لتصليح السوستة التالفة.. صور

طفرة تكنولوجية.. ناسا تستعد لإرسال أجهزة علمية إلى القمر