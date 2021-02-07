أهم الأخبار.. إصابة حازم إمام بفيروس كورونا.. وسلوى عثمان: أكتر من 25 سنة بضرب الممثلين

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.

تعرض حازم إمام نجم الزمالك السابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بالفيروس.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيامه بخطف الأطفال لصالح شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيامه بخطف الأطفال لصالح شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

قال أحمد شاكر عبد اللطيف أنه يستعد لمسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان المقبل.





وأضاف شاكر خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، أنه يتمنى ان يقدم شخصية الرئيس مبارك لأنه يعتبر جزءا من تاريخ وذاكرة هذا الوطن، والتاريخ هو من يحكم في النهاية، موضحا أن الرئيس مبارك مثل الرئيس السادات وعبد الناصر .



