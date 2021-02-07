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أخبار البلد

أهم الأخبار.. إصابة حازم إمام بفيروس كورونا.. وسلوى عثمان: أكتر من 25 سنة بضرب الممثلين

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:49 ص
سلوى عثمان
سلوى عثمان
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيامه بخطف الأطفال لصالح شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تعرض حازم إمام نجم الزمالك السابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بالفيروس.

قال أحمد شاكر عبد اللطيف أنه يستعد لمسلسل الاختيار الجزء الثاني في رمضان المقبل. 

وأضاف شاكر خلال حلول نجوم وابطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة ، أنه يتمنى ان يقدم شخصية الرئيس مبارك لأنه يعتبر جزءا من تاريخ وذاكرة هذا الوطن، والتاريخ هو من يحكم في النهاية، موضحا أن الرئيس مبارك مثل الرئيس السادات وعبد الناصر . 

قال عمرو عيد، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس ان التعليم عن بعد في الكليات ذات الكثافة العددية لم يحقق النجاح المطلوب للطلاب لذلك نطالب أن يكون التعليم بالشكل المباشر في الكليات ذات الكثافة العددية، مشيرا إلى أنه لم يكن عائقا في الفهم والتعلم.

قال إسماعيل العربي، مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، إن هناك مريضة تم تحويلها من مستشفى وحدة القرايا بمركز إثنا إلى مستشفى حورس التخصصي، التي تتبع نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، وعليها تبين وجود قصور حاد بالدورة الدموية نتيجة انسداد الشريان الفخدي والمقبض الأيسر.

قال المهندس أحمد السخاوى خبير أمن المعلومات، إنه من الممكن اختراق أى كاميرا مراقبة تكون متصلة على نفس شبكة الانترنت، والطريقة الأخرى هي فن الاختراق عن طريق التخمين العشوائى لكلمات السر للكاميرات.

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن المخرج والمؤلف هما أهم شخصيتين في حياة الفنان بصفة عامة، موضحة أن الممثل بدون المخرج والمؤلف لن يستطيع تقديم عمل متميز. 

ذكرت وكالة رويترز البريطانية أن زلزالًا قويًا ضرب جنوبي الفلبين  بمقدار درجات ريختر.

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