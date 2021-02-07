أخبار العالم| أردوغان يغازل إسرائيل .. السودان يؤكد خطورة سد النهضة .. وأمريكا: السعودية شريك أمني مهم

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها...السودان: سد النهضة يهدد أمن وسلامة 20 مليون مواطنإدارة بايدن: السعودية شريك أمني مهمأردوغان يغازل تل أبيب.. طائرة ركاب إسرائيلية تهبط في تركيا لأول مرة منذ 10 سنواتاعتراض هجوم حوثي بطائرة مفخخة على السعوديةهل تنقذه صفقة جديدة من السجن.. استئناف محاكمة نتنياهو اليوم قبل انتخابات مارسبريطانيا تستعد لفرض ضريبتي الأرباح المفرطة ومبيعات الإنترنت