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أخبار العالم

أخبار العالم| أردوغان يغازل إسرائيل .. السودان يؤكد خطورة سد النهضة .. وأمريكا: السعودية شريك أمني مهم

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:53 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
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