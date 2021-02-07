سيجنال يتحدى واتساب.. 5 ميزات خصوصية تجعل رسائلك أكثر أمانا

يعد واتساب WhatsApp ، هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في عدة دول حول العالم من بينها الهند، ولكن الشركة تعرضت مؤخرًا لانتقادات كبيرة بسبب سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بها، ونظرا لمخاوف الخصوصية التي تحيط بتطبيق التراسل الشهر بدءا من أوائل العام الجاري، تحول الملايين من الأشخاص إلى استخدام تطبيق التراسل سيجنال Signal.





وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، اتجه مستخدمو واتساب إلى استخدام سيجنال بدلا منه، لأنه تطبيق مراسلة لا يقدم فقط ميزة التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات على منصته، ولكنه يقدم ميزات موجهة نحو الخصوصية ويجمع الحد الأدنى من بيانات المستخدم.





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ونظرا لأنه يهتم بخصوصية مستخدميه فهو يعد المنافس الأول الذي يتحدى "واتساب" في الوقت الحالى، إليك فيما يلى نظرة سريعة على خمس ميزات خصوصية يقدمها تطبيق المراسلة سيجنال تجعلك رسائلك أكثر أمانا:





أولا: ميزات خصوصية سيجنال Signal:





1. أمان الشاشة: يضمن لك "سيجنال" حماية رسائلك مع الطرف الآخر، حيث يمكنك منع الآخرين من التقاط لقطات شاشة للدردشة، من خلال ميزة تسمى Screen Security ، والتي تمنع الطرف الآخر للمحادثة من أخذ لقطات شاشة لجميع الدردشات، وتستطيع تفعيلها من خلال الذهاب إلى قسم الإعدادات Settings>ثم الخصوصية Privacy> ثم أمان الشاشة Screen Security.





2. لوحة مفاتيح التصفح المتخفي: لا تسمح هذه الميزة للوحة المفاتيح بحفظ النص الذي تكتبه من خلالها، حيث بمجرد تمكينها تتوقف لوحة مفاتيح هاتفك المحمول عن التعلم من الإدخال الذي تكتبه، اذهب إلى قسم الإعدادات بالتطبيق> ثم الخصوصية> لوحة مفاتيح التصفح المتخفي Incognito Keyboard.





3. قفل الشاشة: يمكنك ضبط قفل بصمة الإصبع بـ سيجنال على غرار واتساب، حيث يمكن للمستخدمين استخدام مستشعر بصمة بالهاتف أو رمز المرور للوصول إلى التطبيق.





4. إيصالات القراءة: يملك سيجنال ميزة رائعة تمكنك من استخدام التطبيق في الوضع الخفى، باستخدام خيار لتعطيل أو تمكين إيصالات القراءة، والذي يتيح لك بشكل أساسي معرفة ما إذا كان شخص ما قد شاهد الرسائل أم لا، ويوفر تطبيق المراسلة أيضًا ميزة لتشغيل أو إيقاف تشغيل مؤشرات الكتابة، مما يعني أنه يمكنك تعطيل خيار العرض عند كتابة رسالة أيضًا.





5. خصوصية دعوة المجموعة: إذا أنشأت مجموعة جديدة في سيجنال، فلا يمكنك إضافة جميع أصدقائك تلقائيًا إلى المجموعة، فمجرد إدخال اسم الأشخاص الذين تريد إضافتهم إليها، يرسل دعوة إليهم، ويتنظر موافقتهم للانضمام إلى المجموعة بعد ذلك بسهولة.