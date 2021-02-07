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مرأة

فوائد صحية مذهلة لـ ورق اللورا.. تعرف عليها

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:30 ص
ورق اللورا
ورق اللورا
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هاجر هانئ
يستخدم عشب ورق اللورا عادة في الطبخ كما تستخدم أوراقه والزيت أيضًا في صناعة بعض الأدوية، كما يضفي ورق اللورا مذاقا خاصا عند إضافته على بعض الأطعمة، بالإضافة إلي ذلك يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الضرورية للجسم.

تضيف أوراق اللورا نكهة إلى الأطباق الشعبية مثل الحساء واليخنات والأطباق المالحة الأخرى، ولكن تتمثل الفائدة الرئيسية لأوراق اللورا في قدرتها على تحسين مذاق وجباتك دون إضافة الصوديوم، وذلك وفقا لما نشره موقع verywellfit .

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يُعتقد أيضًا أن أوراق اللورا قد توفر فوائد صحية أخرى، كما تم استخدامها من قبل البعض لعلاج السرطان، والغازات، وقشرة الرأس، وآلام المفاصل أو الدمامل.

هناك أدلة محدودة تشير إلى أن أوراق الغار تفيد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، المعروف أيضًا باسم داء السكري.

تتم إزالة ورق اللورا  من الطبق قبل تناولها حتى إذا تُركت الورقة في الحساء أو الكسرولة أو أي طبق آخر ، فإنها لا توفر مغذيات دقيقة أو مغذيات كبيرة، بالإضافة إلي ذلك يتميز ورق اللورا بأحتوائه على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمنجنيز والحديد والكالسيوم.
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