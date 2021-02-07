ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7-2-2021 بمحافظات مصر.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:27 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7- 2- 2021، في القاهرة والمحافظات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثف الشبورة المائية على بعض الطرق صباح اليوم، وأوصت قائدي السيارات يتوخي الحذر والقياد بهدوء، وتوقعت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وأيضا سلاسل جبال البحر الأحمر.  
  
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 12 والعظمى  21
  
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21
  
مطروح الصغرى 13 والعظمى 20
   
بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20
 
شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23
 
الغردقة الصغرى 15 والعظمى23
 
الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25
 
أسوان الصغرى 12 والعظمى 25

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1-12-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-12-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15-1-2021 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18-1-2021 بمحافظات مصر

طقس اليوم.. انتهاء فرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-1-2021 بمحافظات مصر

ترشيحاتنا

تلقيت تحذيرات أمنية.. مسؤول لبناني يكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال لقمان سليم

أخبار السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تطالب الفريق بإنجاز تاريخي .. شوبير يدعم حازم إمام بعد إصابته بـ كورونا .. ورانيا يوسف تحارب ختان الإناث

حكم جمع الصلاة بسبب البرد والمطر.. الإفتاء تجيب

لحظة تجرد مراسل من ملابسه على الهواء لسبب صادم.. صور

الزمالك يوافق على سفر ساسي لتونس

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

أسعار السيارة فورد فيوجن الجديدة في مصر

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور