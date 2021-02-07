درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7-2-2021 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7- 2- 2021، في القاهرة والمحافظات.





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثف الشبورة المائية على بعض الطرق صباح اليوم، وأوصت قائدي السيارات يتوخي الحذر والقياد بهدوء، وتوقعت سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وأيضا سلاسل جبال البحر الأحمر.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:





القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21

مطروح الصغرى 13 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23

الغردقة الصغرى 15 والعظمى23

الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25

أسوان الصغرى 12 والعظمى 25



