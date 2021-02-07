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فن

كليب مصباح علاء الدين لمحمد رمضان يقترب من 10 ملايين مشاهدة

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:38 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق كليب أغنية مصباح علاء الدين للفنان محمد رمضان، 9 ملايين و700 ألف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام أغنيته الجديدة. 

من جهة أخرى، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021. 

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.


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