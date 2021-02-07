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الباذنجان يسجل 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الأحد 7-2-2021.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:41 ص
فاكهة وخضروات
فاكهة وخضروات
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد 7-2- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 2 جنيه

البصل 6.5 جنيه

البطاطس 2 جنيه

الفاصوليا 8 جنيهات

الكوسة 6.5 جنيه

الباذنجان 6 جنيهات 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 10 جنيهات

التفاح 10 جنيهات 

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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