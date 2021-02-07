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تشكيل لجنة لتحسين أجور موظفي الدولة يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 07/فبراير/2021 - 08:53 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الأحد أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد

حياة كريمة تفتح باب المشاركة الشبابية فى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى

بوابة الأهرام 

على مدار 4 أيام.. وزراء حكومة مدبولى أمام لجان النواب.. واجتماعات مكثفة لإعداد تقارير الأداء  
الليلة.. الزمالك فى اختبار صعب أمام الاتحاد السكندرى بالدورى

المصرى اليوم 

وزير المالية: تشكيل لجنة لتحسين أجور موظفى الدولة وصرف حوافز المعلمين 10 فبراير 

اليوم السابع

السكة الحديد تستقبل 16 عربة روسية جديدة قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية

الشروق

للعام الثالث.. اختيار مصر لعضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقى لعام 2021 

بوابة الهلال

الصحة: تسجيل 509 إصابات جديدة  بفيروس كورونا 

روسيا اليوم 

الإمارات تؤكد الالتزام بالعمل مع إدارة بايدن لخفض التوتر بالمنطقة 
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