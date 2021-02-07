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فن

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان محسن سرحان

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:06 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم الأحد الموافق 7 فبراير، ذكرى وفاة الفنان محسن سرحان، الذي توفي عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وقدم عدة أفلام مع ليلى مراد، وكان أبرز أدواره هو دوره في فيلم سمارة الشهير مع تحية كاريوكا، والذي مثل فيه دور الشرطي الذي يدخل في عصابة تهريب المخدرات .

كما قدم محسن سرحان، العديد من الأعمال الفنية الأخرى منها فيلم أجنحة الصحراء، حياة الظلام، فتاة متمردة، تحيا الستات، شاطئ الغرام، أميرة الأحلام، السعادة المحرمة، عاشت في الظلام، حدث ذات ليلة، ولك يوم يا ظالم.

بينما جاءت وفاته بسبب أزمة قلبية مفاجئة، يوم 7 فبراير 1993.

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