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أخبار البلد

وزير الري يتابع الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:27 ص
صدى البلد
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، سواء من حيث رفع القدرات البشرية للعاملين المنتقلين أو التجهيزات اللوجيستية المطلوبة للعمل بالعاصمة الإدارية.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأنه جار تنفيذ برامج تدريبية مكثفة و ورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة ، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين ، بالإضافة للمشاركة في البرامج التدريبية التى يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية. 

واستعرض الدكتور عبد العاطى، أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى مثل التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة لتسهيل متابعة العمل لدى متخذى القرار مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، حصر موجودات المخازن، متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، حصر التعديات على نهر النيل، حصر زمامات الرى الحديث ، ... وغيرها".

جدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها ،وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الاتصالات، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.
وزير الري يتابع الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الري يتابع الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الري يتابع الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة
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