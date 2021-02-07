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أخبار العالم

مؤامرة أم مصادفة.. إعلامية: الأيام المقبلة تحمل مفاجآت بشأن فيروس كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:32 ص
فيروس كورونا يجتاح
فيروس كورونا يجتاح العالم
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ميس رضا
دعت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، وزراء الصحة والإعلام العرب إلى ضرورة تخفيف موجة الهلع والخوف التي سيطرت على الشعوب جراء التقارير المفزعة والمغلوطة من جانب منظمة الصحة العالمية بإعلانها حالة الطواريء بشكل متكرر وبشكل مبالغ فيه.

وقالت "الرشيد"، في تصريحات لـ صدى البلد، إن حالة الطوارئ التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ما هي إلا وهم بعدما كشف تقرير أمريكي عن أكاذيب منظمة الصحة العالمية حول أعداد وفيات كورونا، والتي أفصحت عنها طبيبة أمريكية بفضح التلاعب بشهادات الوفاة على أنها وفيات تعود لحالات كان قد توفيت بكورونا.

ولفتت الرشيد، إلى أن المؤسسات التي أصدرت بيانات حول أعداد وفيات كورونا بشكل مبالغ فيه تبين أنها ممولة من بيل جيتس، بسعي منه لترويج اللقاح الذي حقق مكاسب منه تقدر بـ 15 مليار دولار، إذ يمتلك ثلثي مبيعات فايزر. 

وأوضحت الرشيد، أن كورونا لعبة سياسية تجارية إعلامية اقتصادية والتساؤلات تطرح نفسها هل مصادفة .. أم مؤامرة، منوهة بأن الأيام المقبلة ستكشف عن مفاجآت.
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