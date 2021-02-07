تموين الأقصر: صرف 81.7 مليون رغيف خلال يناير

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن مجهودات المديرية خلال شهر يناير الماضي.





فى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 81,7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف / يوم من خلال 307 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3777 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 593 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,35 مليون جنيه خلال الشهر لـ 62150 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.





وأضاف أنه فى مجال شئون التموين من خلال 479 تاجرا تموينيا و169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر يناير 2021 بمبلغ قدره 42,5 مليون جنيه بنسبة 98,8 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف.





كما تم توزيع وتسليم 814 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.









وفى مجال المواد والبترولية والبوتاجاز تم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ـ بنزين بأنواعه" من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 360585 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14963 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.



