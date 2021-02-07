ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تموين الأقصر: صرف 81.7 مليون رغيف خلال يناير

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:43 ص
الحملات بالأقصر
الحملات بالأقصر
Advertisements
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن مجهودات المديرية خلال شهر يناير الماضي.

فى مجال المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 81,7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف / يوم من خلال 307 مخابز، بخلاف صرف كمية قدرها 3777 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 593 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,35 مليون جنيه خلال الشهر لـ 62150 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأضاف أنه فى مجال شئون التموين من خلال 479 تاجرا تموينيا و169 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر يناير 2021 بمبلغ قدره 42,5 مليون جنيه بنسبة 98,8  % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف.

كما تم توزيع وتسليم 814 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.


وفى مجال المواد والبترولية والبوتاجاز تم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ـ بنزين بأنواعه" من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 360585 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 14963 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

تموين الأقصر: صرف 81.7 مليون رغيف خلال يناير
تموين الأقصر: صرف 81.7 مليون رغيف خلال يناير
تموين الأقصر: صرف 81.7 مليون رغيف خلال يناير
تموين الأقصر: صرف 81.7 مليون رغيف خلال يناير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صرف 78.7 مليون رغيف لمواطنى الأقصر خلال شهر نوفمبر

وزير التموين يحث المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم عبر موقع دعم مصر والبوابة الرقمية

بقيمة 29.4 مليون جنيه.. صرف 68.4 % من إجمالي الدعم لمواطني الأقصر.. صور

ترشيحاتنا

بمساعدة بناتها .. سيدة تخصصت في سرقة وقتل الرجال على مدار 6 سنوات

أخبار التوك شو .. السيسي يطمئن المصريين على لقاحات كورونا.. وزير المالية يكشف نسبة علاوات الموظفين وأصحاب المعاشات

بعد مقتل عريسها بـ7 رصاصات.. عروس أرملة في ليلة زفافها والقاتل مفاجأة | صور

سبب اعتذار شريف منير عن المشاركة في الجزء الثاني من المال والبنون

حكام مباريات اليوم الأحد .. إبراهيم نور الدين يدير مباراة الزمالك والاتحاد بالدوري

بالميراس البرازيلي يواجه تيجريس المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان