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برلمان

النائبة عبلة الهواري: قانونا العنف ضد المرأة والأحوال الشخصية يتصدران أولويات البرلمان

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:36 ص
النائبة عبلة الهوارى
النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك عددا من القوانين التى لا بد أن تكون لها الأولوية للإصدار من جانب مجلس النواب خلال الفترة القادمة.


وأضافت عبلة الهوارى، فى بيان لها، أن هذه القوانين هى قانون العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية وقانون منع زواج الأطفال، مؤكدة أننا بحاجة ضرورية لإصدار هذه القوانين، خصوصا فى ظل زيادة نسبة الطلاق فى مصر وزيادة حالات العنف والتحرش ضد المرأة.


وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مثل هذه القوانين تعتبر مكملة للدستور، خاصة أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.


وتابعت: "تنص المادة 53 من الدستور أيضا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
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