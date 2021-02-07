خبير: الأمن القومى العربى يواجه تهديدا إقليميا

قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة سابقا، إن أجهزة المخابرات هى أجهزة معلومات واجبها الأساسى الحصول على المعلومات وتحليلها ومقاومة التجسس.



وأضاف "رشاد"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الأمن القومى العربى بدأ يواجه تهديدا من النظام الإقليمى وهناك تدخلات واقتحامات إقليمية للنظام العربى وآن الأوان أن تعيد أجهزة المعلومات للدول العربية تنظيم أوضاعها لتساهم فى تحقيق الأمن القومى العربى.





وأكد أنه لا بد من تنظيم أجهزة المعلومات للدول العربية وذلك فى إطار التعاون وتبادل المعلومات وتحقق أمنها القومى ومنع التدخلات الإقليمية من دول قطر، وتركيا، وإيران.





وتابع، أن الأمن القومى العربى لا بد أن يعاد النظر فيه مرة أخرى خاصة أن هناك بعض النيات العدوانية خارج النظام العربى بالإضافة إلى وجود تغيرات فى النظام الدولى.