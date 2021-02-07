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مرأة

فائدة غير متوقعة لفرك أصابعك لمدة 10 دقائق يوميا

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:03 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها لإعادة نمو شعرك. ومن أكثر الأساليب إثارة للاهتمام مارسة تتطلب فرك أظافرك لمدة 5-10 دقائق فقط يوميًا. قد يساعد هذا العلاج الانعكاسي البديل، المعروف أيضًا باسم Balayam Yoga ، في التغلب على العديد من المشكلات ، بما في ذلك تساقط الشعر وقشرة الرأس وفقا لموقع برايت سايد. 

ينشط نمو الشعر.
وفقًا للعلاج بالابر الصينية ، فإن النهايات العصبية في أطراف أصابعنا مرتبطة بفروة الرأس. عندما تفرك أظافرك فإن الاحتكاك الذي تحدثه يؤثر على أعصاب فروة الرأس. وهذا بدوره يزيد من تدفق الدم ويحفز نمو الشعر.

قد يقلل من تساقط الشعر.
يعتقد أخصائيو الطب البديل أنه إذا مارست فرك الأظافر بانتظام ، فقد يتباطأ تساقط الشعر في غضون 3 إلى 6 أشهر، قد تساعد زيادة تدفق الدم إلى فروة رأسك أيضًا في حل مشاكل أخرى ، مثل  قشرة الرأس والشيب المبكر.

استعادة بصيلات الشعر.

عندما تفرك أظافرك بنشاط ، فإنه يحفز عقلك على إرسال إشارة لإحياء بصيلات الشعر الميتة والتالفة، قد تساعدك هذه الممارسة، عند دمجها مع التغييرات الإيجابية الأخرى في نمط حياتك، على إعادة نمو شعرك في غضون 6 إلى 9 أشهر.

كيفية فرك أظافرك لنمو الشعر
شكل نصف قبضة.
تأكد من لصق إبهاميك للخارج.
اسمح لأظافرك أن تلمس بعضها البعض وابدأ في فركها بقوة.
استمري في فرك أظافرك بشكل مستمر لمدة 5-10 دقائق.

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