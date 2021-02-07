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خبير أمني: المخابرات الأمريكية هى التي تضع سياسة الولايات المتحدة لتأمين مصالحها

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:17 ص
اللواء محمد رشاد
اللواء محمد رشاد
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شيرين عادل
قال اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا، إن الأمن القومى العربى لابد أن يعاد النظر فيه مرة أخرى، خاصة مع وجود بعض النوايا العدوانية عند بعض الدول ومنها إيران وتركيا.

وأضاف "رشاد"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن مصر دائما دورها إيجابى، وتمتلك أقدم جهاز مخابرات فى المنطقة وكان أكبر دليل فى حرب 1973 والتى امتلكت وقتها أفضل وحدة استخباراتية في الشرق الأوسط .

وأشار إلى أن المخابرات الأمريكية هى التى تضع السياسية الأمريكية لتأمين مصالحها، و تحدد الأهداف الخاصة بأمريكا والإدارة الأمريكية لا تغير هذا الأسلوب ، لافتأ إلى أن ترامب خرج عن نص البنتاجون و اتخذ إجراءات ضد السياسة الأمريكية .

ولفت إلى أن إيران لم تحصل التكنولوجيا النووية فى غيبة أمريكا ولكن الأخيرة ساعدتها هذا المجال بهدف وجود توازن فى منطقة الشرق الأوسط وأصبحت إيران بالفعل عتبة نووية بمساعدة أمريكا .
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