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برلمان

أميرة أبوشقة: رسائل الرئيس أكدت أن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:48 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي استشعر آلام المواطن المصري وحصر ورصد مشكلات مزمنة منذ عقود، وقرر أن يعطي الأمل ويبني دولة قوية عصرية يعيش فيها المواطن بحياة كريمة. 

وأضافت أبو شقة في بيان لها أن الرئيس في مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على mbc وجه عددا من الرسائل الهامة، التي شملت الوضع الداخلي والخارجي وأكدت أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة، واستعراضه لعدد كبير من المشكلات التي عانى منها الشعب المصري وإقراره حلول لها، تؤكد أننا أمام قائد تحمل المسئولية ووضع الحلول وراهن على شعبة وكسب الرهان. 

ولفتت أبو شقة إلى أن الرئيس بإعلانه بدء برنامج حياة كريمة، زرع الأمل داخل كل مواطن في الريف في أن حلم وحق العيش في حياة كريمة واقع قد بدأ بالفعل. 

وشكرت أبوشقة الرئيس الإنسان الذي لم ينس أحدا في وطنه ناصر المرأة وانتصر لها، ودعم أصحاب الهمم والشباب وكافة طوائف وقطاعات الشعب المصري. 

وكان الرئيس السيسي قد أكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية MBC مصر، أن أعداء الخارج يستهدفون الدولة المصرية، ولا يقصدون الرئيس، بل الشعب المصري. 

وقدم الرئيس السيسي عددًا من الرسائل إلى الشعب المصري، مؤكدًا ضرورة تماسك الجميع، وترابطهم في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها الدولة المصرية، قائلًا: متخافوش من موضوع سد النهضة مؤكدا بأن الملف الليبي في طريقة إلى التحسن، ونحن حريصون على السير في طريق السلام والاستقرار.

وتناول الرئيس مبادرة حياة كريمة وأزمة الإسكان وغيرها من الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري.
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