ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الممتاز .. الزمالك يسعى لتجاوز صدمة المحلة في مواجهة الاتحاد

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:51 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق الزمالك اليوم الأحد، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الأحد، في تمام السابعة والنصف مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط المفاجئ أمام غزل المحلة 2-1 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

ويغيب عن الزمالك في مباراة فرجاني ساسي للإيقاف، واشرف بن شرقي للإصابة

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام -أحمد عيد  - حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا ، حسام أشرف

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

في المقابل يسعى الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن في مواصلة انتفاضته الأخيرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض في مباراة الليلة.

كان الاتحاد السكندري سحق مصر المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الاتحاد لمباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى:" محمد صبحي وصبحى سليمان".

 الدفاع:" محمد عطوه و دايون لوى و صبرى رحيل و السيد سالم و هشام صلاح فوزى الحناوى".

خط الوسط: وخالد الغندور وكريم الديب وعبد الغنى محمد ومروان عطيه ومحمد الصباحى و احمد حجى و احمد راشد و كريم ممدوح و عمار حمدى و حسام عاشور.

خط الهجوم: خالد قمر و رزاق سيسيه و اكوى و رماريو ويليامز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر بـ 11 نقطة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

عمار وقمر في الهجوم.. تشكيل الاتحاد السكندري في مواجهة الأهلي بالدوري

كهربا يتقدم لـ الأهلي بالهدف الأول أمام الاتحاد السكندري

22 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الجونة

طائرة خاصة.. الاتحاد السكندري يتوجه إلى الغردقة لمواجهة الجونة .. صور

ترشيحاتنا

فيديو جراف| احذر .. عادة خاطئة أثناء الاستحمام تهدد أطفالك؟

بخلاف بي إن سبورت.. قناة عربية تعلن إذاعة مباراة الأهلى والبايرن مجانا

بعد إصابته بـ كورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ حازم إمام

تعرف على أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2021

بمساعدة بناتها .. سيدة تخصصت في سرقة وقتل الرجال على مدار 6 سنوات

هل التدخين حرام وشرب السجائر ينقض الوضوء.. اعرف رأي الشرع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف عن إطلالات عائشة بن أحمد في عيد ميلادها

بملابس كاجوال .. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاهد.. أسعار ومواصفات السيارة باترول وحش نيسان