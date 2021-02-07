خبير أمنى يوضح شروط الولايات المتحدة لامتلاك إيران قنبلة نووية

قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة سابقا، إن أمريكا ترى أن إيران لم تصل حتى الآن للديمقراطية التى تستطع من خلالها إنتاج قنبلة نووية، خاصة أن شرط الإدارة الأمريكية بشأن امتلاك قنبلة نووية هى امتلاك الدول لأسس الديمقراطية.





وأضاف "رشاد"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن بايدن يقوم بمراعاة إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وسيعيد الاتفاق النووى الإيرانى، لافتا إلى أن إيران تعرف جيدا أن الاتفاق النووى الجديد سيحجم الكيان العبثى للمفاعل النووى.





وأشار إلى أن إسرائيل حصلت على التكنولوجيا النووية عام 1958 من مفاعل ديمونة، ورأت أمريكا بعد ذلك بضرورة وجود قوة نووية أخرى فى المنطقة وكانت إيران ضمن اختيارات أمريكا بهذا الشأن.





وتابع أن التقدم الإيرانى وصل للأعتاب النووية الأمريكية، وبدأ النظام الامريكى مع مجموعة مجلس الأمن 5+1 لوضع برنامج لتحجيم الموقف النووى الإيرانى قبل صنع القنبلة الذرية النووية.